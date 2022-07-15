TBMM’de 15 Temmuz anma töreni: Mustafa Şentop’tan önemli mesajlar!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninde konuştu.

Gazi Meclis'te 15 Temmuz anma töreni! TBMM Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar | Video

"TÜRKİYE, HAİN TERTİBİ BOŞA ÇIKARMIŞTIR"

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, bu hain tertibi boşa çıkarmıştır. Terör meselesinde özellikle son 6 yılda hem sınırlarımız içinde hem de sınır ötesindeki kararlı mücadeleler sonuçlarını vermiştir. Terörü bir diplomasi aracı olarak kullanmak isteyenlerin, aynı zamanda FETÖ'nün de açık ve gizli hamisi olduğu PKK/YPG - FETÖ'yü aparatlar olarak kullandığı bugün çok daha net olarak görülmektedir." ifadelerini kullandı.