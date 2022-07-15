Trabzon’da 15 Temmuz coşkusu

Anma törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ak Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Garnizon Komutan Vekili Personel Albay Erdem Canbolat, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu , Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Emin Aşıkkutlu,Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Ömer Harun Özkaynak, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan,Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sancaktepe'den canlı yayınla alandakilere hitap etmesiyle başlayan anma programı saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ortahisar ve Büyükşehir Belediye Başkanlarının konuşmalarının ardından Sancak koşusuna katılan sporcuların getirdiği Türk Bayrağı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na teslim edildi.

Vali Ustaoğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusuna katılan sporculara katılım belgelerini verdi. Anma töreni Ak Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun konuşması, 15 Temmuz Hain darbe gecesinde yaşanan olayların anlatıldığı videoların gösterimi , ilahiler çeşitli etkinliklerle devam etti.