Türkiye’nin Şanlı Demokrasi Zaferi 6 yaşında

Devletimizin bekası ve demokrasimize yönelik 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe kalkışmasının milletimiz tarafından hezimete uğratılmasının 6. Yılı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü ülkemizin her yerinde olduğu gibi Adıyaman'da da anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Adıyamanlı vatandaşlar, Eğriçay parkında kurulan platformda yapılan kutlamalara ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik etti.

Kortej sonrası İstanbul Saraçhane'de millete hitap eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş Konuşması Adıyaman'daki vatandaşlara dev ekranda canlı yayınla izletildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının ardından Müftülük görevlileri tarafından 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak protokol konuşmalarına geçildi. Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Adıyamanlı vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, o gece istiklal ve istikbali uğruna şehadet mertebesine erişen 252 şehidimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve sıhhat diliyorum." Dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise, "Bu millet çok darbeler gördü. Her 10 yılda bir darbeler yaparak bu milletin seçtiği iktidarları indirdiler, ekonomileri alaşağı ettiler. Bundan 6 yıl önce de bu niyetle millete kafa tutan bir avuç hain darbe kalkışmasında bulundu ancak bu kez milletimiz 'dur' dedi ve bu ülkede bir daha darbelere müsaade etmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 81 ilde meydanlara dökülen kahraman halkımıza minnettarız. O gece şehadete erişen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik ruhunun zirve yaptığı anma etkinliklerinde tek ses, tek yürek olan Adıyamanlı vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yapan FETÖ/PDY üyesi vatan hainlerine lanet okudu. 15 Temmuz gecesi dünya tarihinde bir ilki yaşatarak darbecilere darbe yapan büyük Türk Milletinin önünde saygıyla eğildiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün devlet ve millet hayatımızda gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişimin 6. yıldönümüdür. Bu müstesna günde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefeslerini veren 252 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı gece yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyet diliyorum. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hayatının baharındaki körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen aksakallı dedelerimize kadar bu mücadeleye katılan aziz milletimizin her bir ferdini ve vatanperver güvenlik güçlerimizin fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Bu toprakların çok hain gördüğünü ama Türk Milletinin hepsini tarihe gömdüğünü belirten Vali Mahmut Çuhadar, "15 Temmuz; salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz, vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir; şehit kanlarıyla İslâm vatanı yapılmış bu coğrafyaların işgal edilemeyeceğinin tescili, hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında haç ile hilalin, imanla inkârın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı. Allaha şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi, vatanı böldürtmedi ve demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Böylesine kahraman bir milletin evladı olmaktan iftihar ediyorum. 15 Temmuz, imansız paslı yüreklerin, imanlı yürekler karşısında tarumar olduğu gündür. Üzerinde bin yıldır şerefle hüküm sürdüğümüz, uğruna sayısız kahramanlık destanları yazdığımız, dünyanın göz bebeği bu mukaddes toprakların kıymetine binaen düşmanın üzerimizdeki hain planları kesintiye uğramadığı gibi, aziz milletimize esaret boyunduruğu vurmaya niyetlenenler de hiç eksilmemiştir. Malazgirt'te, Kut'ül-Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde bu niyetleri nasıl toprağa gömdüysek; 15 Temmuz hainlerine de aynı şekilde hak ettikleri dersi verdik" dedi.

Vali Çuhadar, konuşmasının devamında şunları söyledi; "Aziz milletimiz, o karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek vücut olmuş, üzerine yağan mermilerin üzerine elindeki şanlı bayrağımız ve yüreğindeki vatan sevgisiyle yürümüş, darbe girişimine karşı sergilediği bu şanlı direnişle vatanından, bayrağından ve devletinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Doğduğundan beri istiklale âşık olan böylesine onurlu ve kahraman bir milletin ferdi olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşında dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 TEMMUZ'U UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ. Bu necip millet göğsündeki imanı ve inancıyla Allah'ın izniyle her zorluğu aşmış ve bundan sonra da aşacak güç ve kudrete sahiptir. Bugün bize düşen ve yapılması gereken ise bu imanı sürekli diri tutmak ve 15 Temmuz ruhunu tahkim etmektir. Allah bu asil millete bir daha 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Allah şehitlerimizden razı olsun. Rabbim onları Bedir, Uhud, Malazgirt ve Çanakkale şehitlerine komşu eylesin, makamını Ali etsin. Bin yıldır hep süre geldiği gibi, bugün de yerin üstündeki yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir" dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu"nu gerçekleştiren Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular Ay Yıldızlı Sancağı Vali Mahmut Çuhadar'a takdim etti. Sancak takdimi sonrası Vali Mahmut Çuhadar, sporculara sertifikalarını verdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri kapsamında Adıyaman'a gelen ünlü Sanatçı Yusuf Güney, seslendirdiği kahramanlık türküleriyle sevenlerine ve hayranlarına duygusal ve unutulmaz bir gece yaşattı.

Programda ayrıca Grup Takva tarafından birbirinden güzel ilahiler seslendirildi.

Saatler 00:13'ü gösterdiğinde Adıyaman'daki bütün camilerde aynı anda sela okundu. İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından ihanet girişiminin bertaraf edilmesi dolayısıyla dualar edildi. Demokrasi nöbeti 15 Temmuz temalı film ve belgesel gösterimiyle sona erdi. Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, vatandaşlarla sohbet ederek, gösterdikleri ilgi ve katılımdan dolayı teşekkür etti. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Siyasi Parti Başkanları, kurum amirleri, STK Başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile Adıyamanlı vatandaşlar katıldı.