Vali Tekbıyıkoğlu: “Hiçbir toprak bu kadar vatan olmayı hak etmemiştir”

15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yılında Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği anma programı nedeniyle binlerce Kırıkkaleli, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın öncülüğünü yaptığı grup, ellerindeki bayraklarla, mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek yürüyüşe geçti.





"HİÇBİR TOPRAK BU KADAR VATAN OLMAYI HAK ETMEMİŞTİR"



Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu burada yaptığı konuşmada, Hiçbir toprak, bu topraklar kadar vatan olmayı hak etmemiştir. Hiçbir millette vatan sahibi olmayı milletimiz kadar hak etmemiştir. Milletimizin son geçirdiği 15 Temmuz hain kalkışmasına rağmen milletimiz tarih boyunca büyük sınavlar vermiş, badireler atlatmış, büyük tehlikeleri geçirmiş, büyük fedakarlıklar yapmış ve sonunda da istiklaline her zaman verdiği mücadele ile elde etmiştir" ifadelerini kullandı.





"MEYDANLARA İNEN İLK ŞEHİR KIRIKKALE'DİR"

Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı ise, "Bu Cumhuriyet Meydanı, korkakların yeri değil. Burası vatanını, milletini seven, bu uğurda ölmeyi seve seve göze alan yiğit hemşehrilerimin meydanı. Meydanlara ilk inen şehir Kırıkkale'dir. Tıpkı nüfusuna göre en fazla şehit veren il olduğu gibi" dedi. Cumhuriyet Meydanında toplanan grup, meydana kurulan platformdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.