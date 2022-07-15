Haberler Gündem Haberleri YKS sonuçları 2022 için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM AİS ile YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:48 Son Güncelleme: 15.7.2022 11:48

YKS sonuçları 2022 için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM AİS ile YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 2022 için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM AİS ile YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava katılım gösteren yüz bince aday, YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Adaylar aldıkları puan neticesinde, üniversite tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Öte yandan ÖSYM’den YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt geldi. Peki, ÖSYM AİS ile 2022 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları

YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? YKS sınavına katılım gösteren yüzbinlerce öğrenci, heyecan içinde YKS sonuçları açıklanmasını bekliyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte TYT, AYT, YDT 2022 ve ÖSYM YKS sonuç sorgulama sayfası…

2022 YKS SONUÇLARI İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI!

Haziran ayında yaklaşık 3 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde düzenlenen sınav sonrası sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açılmıştı.

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav takvimine göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Ancak erken açıklanma ihtimali nedeniyle YKS sınav sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor.

TYT/AYT/YDT 2022 YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.

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YKS sonuçları 2022 için heyecanlı bekleyiş! ÖSYM AİS ile YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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