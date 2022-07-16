81 mezar taşına zarar verildi 5 şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'da bulunan Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 81 mezar taşı kırıldı. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı saldırıyı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını bekliyoruz" açıklamasıyla duyurdu. 5 çocuk gözaltına alındı.Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı giren saldırganlar mezar taşlarını kırdı. Polis olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulundu. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı sosyal medya hesaplarından, "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 81 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" açıklamasını yaptı. Olayın ardından İstanbul Emniyeti harekete geçti, bölgedeki kamera kayıtları incelemeye alındı. 13 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında gerçekleştiği belirlenen olaya ilişkin, 18 yaşından küçük Y.Y., Y.B.G., K.G., H.S.Ç. ve H.R.E. gözaltına alındı. Çocukların, parkta top oynadıkları sırada toplarının yan taraftaki mezarlığa kaçması üzerine mezarlığa girdikleri ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söyledikleri iddia edildi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise, "Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'na gece yarısı girilerek, 81 tane mezar taşının tahrip edildiği barbar saldırıyı kınıyoruz. Türkiye'de vatandaşlarımıza ait değerlere saldırılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.