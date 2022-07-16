Alkollü araç kullanıp 13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ile Batman Karayolunun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında Kaymakam Sinanoğlu, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Muhammet Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kaymakam Sinanoğlu'nun 27 promil alkollü olduğu ortaya çıkınca hakkında gözaltı kararı verildi. Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan Kaymakam daha sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su

VALİDEN TAZİYE ZİYARETİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bismil Kooperatif Mahallesi'ndeki Muhammed Çelik için kurulan taziyeyi ziyaret etti ve aileye başsağlığı dileğinde bulundu.