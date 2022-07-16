Haberler Gündem Haberleri Ataol Behramoğlu'ndan akılalmaz sözler: "Canlıları keserek bayram olmaz"
Giriş Tarihi: 16.7.2022 14:53 Son Güncelleme: 16.7.2022 14:57

Ataol Behramoğlu'ndan akılalmaz sözler: "Canlıları keserek bayram olmaz"

Ataol Behramoğlu’ndan akılalmaz sözler: Canlıları keserek bayram olmaz

CHP yandaşı Halk TV'de bir programa konuk olan, edebiyatçı Ataol Behramoğlu kurban bayramını ve kurban ibadetini hedef aldı. Ataol Behramoğlu, "Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Canlıları keserek bayram olmaz" dedi. Söz konusu skandal açıklamaya sosyal medyadan tepki yağdı.

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'nun Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çekti. Ataol Behramoğlu, "Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Biraz da bunu konuşalım. Canlıları keserek bayram olmaz." dedi.

CHP'li Şair Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili akılalmaz sözler! "Canlıları keserek bayram olmaz" | Video

SKANDAL SÖZLERE ALKIŞ DA TUTTURDU!

Ataol Behramoğlu, "Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım." diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturdu. Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

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Ataol Behramoğlu'ndan akılalmaz sözler: "Canlıları keserek bayram olmaz"
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