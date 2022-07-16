Ataol Behramoğlu'ndan akılalmaz sözler: "Canlıları keserek bayram olmaz"

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'nun Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çekti. Ataol Behramoğlu, "Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Biraz da bunu konuşalım. Canlıları keserek bayram olmaz." dedi.

CHP'li Şair Ataol Behramoğlu'ndan Kurban ibadetiyle ilgili akılalmaz sözler! "Canlıları keserek bayram olmaz" | Video

SKANDAL SÖZLERE ALKIŞ DA TUTTURDU!

Ataol Behramoğlu, "Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım." diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturdu. Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.