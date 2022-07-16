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Giriş Tarihi: 16.7.2022 22:47 Son Güncelleme: 16.7.2022 22:55

Bakan Koca: Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına memnuniyetle karşılanıyor

Bakan Koca: Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına memnuniyetle karşılanıyor

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Güvenlik görevlilerimizin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı.

Son dakika ...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan "Kapı Güvenlik Sistemleri" ile "şiddete bir engel koyulduğunu" bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaştı.

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

Koca, ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.

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Bakan Koca: Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına memnuniyetle karşılanıyor
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