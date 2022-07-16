Bakan Soylu duyurdu! Trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp evlerine dönecek vatandaşlara seyahatlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için bazı uyarılarda bulundu.

EMNİYET KEMERİ, HIZ LİMİTİ VE CEP TELEFONU UYARISI

Dönüş yolunda trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Soylu, vatandaşlardan emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine uymalarını, direksiyon başında cep telefonu kullanmamalarını ve seyahatlerinde mola vermelerini istedi.