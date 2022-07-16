Haberler Gündem Haberleri Bakan Soylu duyurdu! Trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü
Giriş Tarihi: 16.7.2022 10:49 Son Güncelleme: 16.7.2022 10:53

Bakan Soylu duyurdu! Trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü

AA
Bakan Soylu duyurdu! Trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalamasının 15 olduğunu belirterek, "2022 yılı Kurban Bayramı'nda ise günlük ortalama 7." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp evlerine dönecek vatandaşlara seyahatlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için bazı uyarılarda bulundu.

EMNİYET KEMERİ, HIZ LİMİTİ VE CEP TELEFONU UYARISI

Dönüş yolunda trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Soylu, vatandaşlardan emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine uymalarını, direksiyon başında cep telefonu kullanmamalarını ve seyahatlerinde mola vermelerini istedi.

TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜM ORTALAMASI DÜŞTÜ

Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim evimize dönüş için hep birlikte kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

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Bakan Soylu duyurdu! Trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü
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