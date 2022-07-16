Hain FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdük. Allah'a şükür birlik ve beraberlikle bu girişimi engelledik. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Cumhurbaşkanımızın yanında olmak için Saraçhane'ye geldik. Biz birlik olursak bizi dünya yıkamaz. Biz gönül verdik, Allah bu millete hizmet edenlere ömür versin" dedi.Buraya Bursa'dan çocuğumuzu da alarak geldik. 15 Temmuz'un soğuk yüzünü biz Bursa'da da yaşadık. Çok zor ve bir gündü. Hain FETÖ örgütünün yüzünü gösterdiği o gün ölümü dahi göze alarak alanlara koştuk. Bu darbe girişimi ile birlikte insanların birlik ve beraberliği güncellenmiş oldu. Bugün bizim ikinci kurtuluş günümüz, bayramımız oldu. Yine aynı durum olsa gözümüzü kırpmadan vatanımız için mücadele ederiz.Benim oğlum 1993'te Batman Kozluk'ta hainteröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Bengururlu bir şehit anasıyım. FETÖ terör örgütününşehit ettikleriyle hiçbir farkı yok. Ülkemiziele geçirmeye çalışan dış güçlerin taşeronu olanFETÖ terör örgütünün ülkemize yönelik darbe girişiminekarşı sokağa önce ben çıktım. Bütün alanlarakoştum. Allah kötülere fırsat vermesin, buörgütlerle mücadele veren silahlı güçlerimize veCumhurbaşkanımıza da uzun ömür versin.