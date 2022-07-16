Gönül Gözükızıl:
Hain FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdük. Allah'a şükür birlik ve beraberlikle bu girişimi engelledik. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Cumhurbaşkanımızın yanında olmak için Saraçhane'ye geldik. Biz birlik olursak bizi dünya yıkamaz. Biz gönül verdik, Allah bu millete hizmet edenlere ömür versin" dedi.
Fatih Efiloğlu ve eşi Yusra Efiloğlu:
Buraya Bursa'dan çocuğumuzu da alarak geldik. 15 Temmuz'un soğuk yüzünü biz Bursa'da da yaşadık. Çok zor ve bir gündü. Hain FETÖ örgütünün yüzünü gösterdiği o gün ölümü dahi göze alarak alanlara koştuk. Bu darbe girişimi ile birlikte insanların birlik ve beraberliği güncellenmiş oldu. Bugün bizim ikinci kurtuluş günümüz, bayramımız oldu. Yine aynı durum olsa gözümüzü kırpmadan vatanımız için mücadele ederiz.
Meryem Aydoğan (Şehit annesi):
Benim oğlum 1993'te Batman Kozluk'ta hain
teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Ben
gururlu bir şehit anasıyım. FETÖ terör örgütünün
şehit ettikleriyle hiçbir farkı yok. Ülkemizi
ele geçirmeye çalışan dış güçlerin taşeronu olan
FETÖ terör örgütünün ülkemize yönelik darbe girişimine
karşı sokağa önce ben çıktım. Bütün alanlara
koştum. Allah kötülere fırsat vermesin, bu
örgütlerle mücadele veren silahlı güçlerimize ve
Cumhurbaşkanımıza da uzun ömür versin.