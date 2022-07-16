Haberler Gündem Haberleri ‘Birlik olursak bizi dünya yıkamaz’
Giriş Tarihi: 16.7.2022

‘Birlik olursak bizi dünya yıkamaz’

‘Birlik olursak bizi dünya yıkamaz’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Saraçhane’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen buluşmada vatandaşlar duygularını anlattı:

Gönül Gözükızıl: Hain FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Atatürk Havalimanı'na doğru yürüdük. Allah'a şükür birlik ve beraberlikle bu girişimi engelledik. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Cumhurbaşkanımızın yanında olmak için Saraçhane'ye geldik. Biz birlik olursak bizi dünya yıkamaz. Biz gönül verdik, Allah bu millete hizmet edenlere ömür versin" dedi.



Fatih Efiloğlu ve eşi Yusra Efiloğlu: Buraya Bursa'dan çocuğumuzu da alarak geldik. 15 Temmuz'un soğuk yüzünü biz Bursa'da da yaşadık. Çok zor ve bir gündü. Hain FETÖ örgütünün yüzünü gösterdiği o gün ölümü dahi göze alarak alanlara koştuk. Bu darbe girişimi ile birlikte insanların birlik ve beraberliği güncellenmiş oldu. Bugün bizim ikinci kurtuluş günümüz, bayramımız oldu. Yine aynı durum olsa gözümüzü kırpmadan vatanımız için mücadele ederiz.



Meryem Aydoğan (Şehit annesi): Benim oğlum 1993'te Batman Kozluk'ta hain teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Ben gururlu bir şehit anasıyım. FETÖ terör örgütünün şehit ettikleriyle hiçbir farkı yok. Ülkemizi ele geçirmeye çalışan dış güçlerin taşeronu olan FETÖ terör örgütünün ülkemize yönelik darbe girişimine karşı sokağa önce ben çıktım. Bütün alanlara koştum. Allah kötülere fırsat vermesin, bu örgütlerle mücadele veren silahlı güçlerimize ve Cumhurbaşkanımıza da uzun ömür versin.

ARKADAŞINA GÖNDER
‘Birlik olursak bizi dünya yıkamaz’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA