CHP’li belediye engelli çalışanları ateşe sürmüş

Datça'da çıkan orman yangını 24 saat içinde kontrol altına alınırken, Datça Belediyesi'nin sorumsuzluğu yüzünden engelli iki belediye çalışanının yangında yaralandığı ortaya çıktı. Datça Belediyesi bünyesinde engelli kadrosunda çalışan Yiğit Kıbrıslı ve Şaban Sülün'ün zorla yangın bölgesine gönderildiği ve yangında yaralandıkları öğrenildi. 3'üncü derece yanık tedavisi gören Yiğit Kıbrıslı Bursa'ya, Şaban Sülün de Ankara'ya sevk edildi. Yiğit Kıbrıslı'nın sağlık durumu iyiye giderken Şaban Sülün'ün hayati tehlikesi devam ediyor. Datça Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Gürsel Uçan ise, "Biz kimseyi eline tırmık vererek zorla yangın bölgesine göndermedik" dedi.Zihinsel engelli iki çalışanın belediyede temizlik görevlisi olduğu ve yangın bölgesine zorla gönderildiği iddia edildi. Yangında ikisi engelli 4 belediye çalışanı alevler arasında kalmıştı.