Datça’da yeni aşama: Devlet, hızlı adımlar atıyor

Datça'da elektrik trafosundan çıkan yangın ciğerlerimizi yaktı. Ormanları küle çeviren alevler, yerleşim yerlerini sardı. Yangında 300 hektar tarım, 400 hektar ormanlık alan küle döndü. Yangından dolayı 4 ev kül oldu, toplam 10 ev hasar görürken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Yangının hemen ardından, bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, bölgedeki vatandaşların hasar tespiti yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verildi.
CANI PAHASINA YANGINI SÖNDÜRDÜ
Yangında evi yanan vatandaşlardan biri Sencer Demirel'di. Demirel, dozer alarak canı pahasına evini söndürmeye çalıştı. Datça'da orman yangınında ekiplerin soğutma çalışması hem havadan hem de karadan aralıksız devam ediyor. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının ilk çıktığı nokta olan Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hattında jandarma ekipleri ve bilirkişi tarafından inceleme yapıldı. Ekipler bölgedeki vatandaşların ifadesine başvurdu.
Yangında görev alan orman işçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonu ile moral bulduklarını söylediler. İşçilerden Yurdal Selen, "Cumhurbaşkanımız aradı, hatırımızı sordu. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Devlet büyüklerimizin yanımızda olması gücümüze güç kattı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun" diye konuştu.
HER ŞEY YANDI 'BESMELE' YANMADI
Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınında ormanlık alan ve tarım arazisinin yanında bulunan dubleks evin üst katı, evin müştemilatı ve park halindeki araç tamamen yanarken, 'besmele' yazısı yanmadı. Dubleks evin ormana yakın bölümünde önce kuru otlar, ardından ahşap bölümler yanmaya başladı. Park halinde bulunan araca sıçrayan alevler aracı da küle çevirdi. Dubleks evin ikinci katındaki odalara sıçrayan alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. İkinci katta bulunan ve yanan eşyalar arasındaki çift taraflı 'besmele' bulunan kitapçığın kapağının ise alevlerden etkilenmediği görüldü. Sülüs hatla yazıldığı öğrenilen ve ayna yazısı olarak adlandırılan 'Bismillâhirrahmanirrahim' yazısının çevresi tamamen yanarken, 'besmele' yazısı yanmadı.
Orman yangınında tarım alanlarındaki çok sayıda badem ve zeytin ağacı da alevlerden zarar görürken Mesudiye yolu üzerindeki ormanlık alandaki çok sayıda arı kovanı da yandı.