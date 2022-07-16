Görevden alınan CHP’li belediye başkanı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

2 yıl önce görevden alınan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, 15 Temmuz paylaşımı dolayısı ile gözaltına alındı. CHP'li Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, iletisinde, "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" dedi.

Hüseyin Sarı'ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük karıştırmak suçundan Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.