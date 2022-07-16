İBB yol yapım çalışmalarını yarım bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti döneminde başlayan yol yapım çalışmalarını yarım bıraktı. Vatandaşlara hizmet noktasında Başakşehir Belediyesi kolları sıvadı.

İlçedeki ulaşımı çok daha rahat hale getirmek için alternatif güzergâhlar üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Şehir içi ulaşımda stratejik öneme sahip olan ve geçen yıl 1'inci kısmı kullanıma açılan Gökdemir Caddesi'ndeki 2'nci etap çalışması da tamamlandı. Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genişletme çalışmalarını planlanandan daha kısa sürede bitirdiklerini söyledi.

HEM ZAMAN HEM YAKIT TASARRUFU

Gökdemir Caddesi'nin şehir içi ulaşımda yeni bir dönem başlattığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "İki mahallemizi birbirine bağlayan Gökdemir Caddesi'ni üç şeride çıkardık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tamamlamadığı yollardan dolayı Gökdemir Caddesi'nde genişletme çalışması yaptık. Seyahatlerimizde zaman ve yakıt tasarrufu sağladık. Sık kullandığımız güzergâhların ise en başında yer aldı." diye konuştu.