Haberler Gündem Haberleri Medine’de kutlu mekânlara ziyaret
Giriş Tarihi: 16.7.2022

Medine’de kutlu mekânlara ziyaret

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Medine’de kutlu mekânlara ziyaret
Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan hacılar, kutsal mekânlara ziyarette bulunuyor. Hacıların akın ettiği mekânlar arasında Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi, Okçular Tepesi, İki Kıbleli Mescit, Kuba Mescidi de yer alıyor. Cennet Bahçesi'nde kılınan namazın ardından Peygamber'in kabrinin bulunduğu yere gelen hacılar, Hz. Muhammed'e hürmetlerini iletti. Hemen yanındaki, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacılar, ziyaretlerini tamamlayıp dışarı çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Medine’de kutlu mekânlara ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA