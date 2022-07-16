Medine’de kutlu mekânlara ziyaret

SuudiArabistan'ın Medine şehrinde bulunan hacılar, kutsal mekânlara ziyarette bulunuyor. Hacıların akın ettiği mekânlar arasında Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi, Okçular Tepesi, İki Kıbleli Mescit, Kuba Mescidi de yer alıyor. Cennet Bahçesi'nde kılınan namazın ardından Peygamber'in kabrinin bulunduğu yere gelen hacılar, Hz. Muhammed'e hürmetlerini iletti. Hemen yanındaki, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlayan hacılar, ziyaretlerini tamamlayıp dışarı çıktı.