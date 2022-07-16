Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na ’15 Temmuz’ tepkisi: Direnişi itibarsızlaştırmaya çalışıyor

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da dahi ismini zikretmekten çekindiği terör örgütü FETÖ, Cumhurbaşkanımız sayesinde uluslararası bir metinde kayıtlara geçmiştir! Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin hak ve menfaatleri konusunda ne kadar tavizsiz olduğu tüm tarafların bildiği bir gerçektir.