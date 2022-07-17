Anayasa Mahkemesi’nden skandal karar! Terör örgütü propagandası yapan Figen Yüksekdağ haklı görüldü

Anayasa Mahkemesi, milletvekili seçilmeden önce MLKP terör örgütü üyesi Yasemin Çiftçi'nin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütünün propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında mahkumiyet kararı verilen, daha sonra da milletvekilliği düşürülen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı bireysel başvuruyu karara bağladı.

Figen Yüksekdağ, milletvekili seçilmeden önce MLKP terör örgütü üyesi Yasemin Çiftçi'nin mezarı başındaki anmaya katıldı. Figen Yüksekdağ, göğsünde Yasemin Çiftçi'nin fotoğrafını taşıdı, devrim şehitleri anısına yapıldığı belirtilen saygı duruşuna iştirak etti ve "Yasemin Yoldaş Ölümsüzdür, Devrim Şehitleri Ölümsüzdür" şeklinde sloganlar attı.



Adana 7. Ağır Ceza mahkemesi, Yüksekdağ'ın terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verdi. Hükmün temyiz incelemesi devam ederken Figen Yüksekdağ HDP Van Milletvekili seçildi. Mahkumiyete ilişkin karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Hakkındaki mahkumiyet kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunmasıyla Yüksekdağ'ın milletvekilliği 2017 yılında düştü. Ardından Yüksekdağ Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.



SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA HAKKI İHLAL EDİLDİ

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Figen Yüksekdağ'ın Anayasa'da güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.



YÜKSEKDAĞ'A TAZMİNAT ÖDENECEK



İhlalin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması için seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlali nedeniyle Yüksekdağ'a 30 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.



MAHKEMENİN KARARI HATALIDIR



Karara ilişkin açıklama yapan TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu hak ihlali kararının hatalı bir karar olduğuna vurgu yaparak, "Figen Yüksekdağ hakkında Milletvekili seçilmeden önce terör suçundan açılan dava, milletvekili seçildikten sonra sonuçlanmış ve kesinleşen karar TBMM Genel Kurulu'nda bilgiye sunulmuştur. Anayasa'nın Milletvekili Dokunulmazlığını düzenleyen 83/2 maddesine göre seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla Anayasa'nın 14. Maddesindeki durumlar (terör suçları) yasama dokunulmazlığının kapsamı dışındadır. Figen Yüksekdağ terör suçundan yargılandığı ve soruşturması seçimden önce başladığı için Anayasa 14 gereğince yargılaması devam etmiş Anayasa 83/2 gereğince kesin hüküm Meclis Genel Kurulu'nda bilgiye sunulmuş, Anayasa 84/2 gereğince de Milletvekilliği düşürülmüştür. Tüm bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı Anayasa'ya aykırı, hatalı bir karardır" ifadelerine yer verdi.