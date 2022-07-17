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Giriş Tarihi: 17.7.2022 12:08

Bakan Soylu açıkladı! Yüzde 55 azaldı

İHA
Bakan Soylu açıkladı! Yüzde 55 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9-10 günlük bayram tatillerinde yaşanan trafik kazaları oranlarının düştüğünü duyurdu.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin araç, İstanbul'a 760 bin araç geçti.

YÜZDE 55 AZALDI

Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde yaşanan trafik kazaları oranlarının düştüğünü sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kurban Bayramı boyunca Bolu'dan Anadolu'ya 801 bin araç, İstanbul'a 760 bin araç geçti. Son 10 yılda 9-10 günlük bayramlara oranla; kaza yüzde 29, ölümlü kaza yüzde 55, can kaybı yüzde 52, yaralı yüzde 32 azaldı. Bayram tatilinin son gününde de lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Soylu açıkladı! Yüzde 55 azaldı
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