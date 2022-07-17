Çankırı’da nesilden nesile bayramlaşma geleneği

Her bayram namazı sonrasında köylüler ve dışarıdan gelen misafirlerin oluşturduğu cami cemaati köy meydanında "Bayram halkası" oluşturarak birbirlerinin bayramlarını kutluyor. Herkesin birbiriyle bayramlaşabildiği köylğler daha sonra köy odalarında kahvaltı yapıyor.

Budakpınar Köyü'nün kuruluşundan itibaren oluşturulan ilginç selamlaşma zinciri ile ilgili olarak Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Birlik, beraberlik ve yardımlaşma kavramlarını muazzam bir şekilde harmanlayarak milletimizin güç kaynağı olan, kardeşliği pekiştiren, örf ve adetlerine sahip çıkarak medeniyet kokan geleneğini koruyup yaşattıkları ve yeni nesillere aktardıkları için Budakpınarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz Çankırı'da yüzyıllardır bayramlaşma geleneğini "Bayram Halkası" oluşturarak sürdüren köy sakinlerine teşekkür etti.

Kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan Anadolu'nun en eski köylerinden biri olan Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine bağlı Budakpınar'da köylüler yüzyıllardır her bayram namazı sonrasında "Bayram halkası" adı verilen bir selamlaşma zinciri oluşturarak aralarında dostluk ve kardeşlik köprüsü kuruyor.

Eski adı "Çama" olan şimdiki adı ise Budakpınar olan ve "Keşkek ile yapılan düğünleriyle ünlü olan Budakpınar köyü aynı zamanda soğuk suyu ve bol yeşil alanlarıyla biliniyor. Köyde yaşayanların ve köyün dışında oturan vatandaşların her yıl her bayram namazı sonrası oluşturdukları "Bayram halkası" da köyün kültürel ve tarihsel olarak öne çıkan özelliklerinden birisi. Köy sakinleri en az 150 yıllık "Bayram halkası" adı verilen bir selamlaşma geleneğini günümüzde de yaşatıyor. "Bayram halkası" sayesinde dargınlar da barışmış oluyor.



ÇANKIRI VALİSİ'NDEN KUTLAMA

Selamlaşmayanın kalmadığı "Bayram halkası" ile yüzlerce yıllık bir geleneği de Anadolu'ya yayan köylülere Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da birlik ve beraberliğe olan katkıları nedeniyle teşekkür etti. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, SABAH'a "Türkiye Cumhuriyeti gücünü geçmişinden, örf ve adetlerinden almaktadır. Gücümüze güç katabilmek için, maddi ve manevi tüm değerlerimize sahip çıkmak, İslam ahlakı ve Anadolu kültürünün anlayışının yaşatılması için elimizden geleni yapmak ve özümüzden ayrılmamak hepimizin görevi olmalıdır." açıklamasını yaptı ve şöyle devam etti:

"Misafirperverlik, cömertlik, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı, istikrar, düzeni bozacak davranışlardan uzak durma, merhamet, diğerkâm olma ve tevazu Türk Kültürünün sembolleridir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Çankırı ilimiz tarih, kültür ve sanat yönünden oldukça zengin bir mirasa sahiptir. Budakpınarlı vatandaşlarımız kökleri yüzyıllar öncesine uzanan ve tüm Anadolu'ya yayılan geleneği; birlik, beraberlik ve yardımlaşma kavramlarını muazzam bir şekilde harmanlayarak milletimizin güç kaynağı olan, kardeşliği pekiştirmişlerdir. Örf adetlerine sahip çıkarak medeniyet kokan geleneğini koruyup yaşattıkları ve yeni nesillere aktardığı için vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Budakpınar köyü sakinleri yüzlerce yıllık geleneklerini SABAH'a anlattılar.

Mevlüt Bayraktepe: Bizim odalarımız ücretsiz otellerdir. Çevre köylerden gelenler onlardan hiçbir ücret talep edilmez, hayvanları ağırlara çekilir onlara bakılır, tüm bunlar misafirlerin hayır dualarını almak için yapılır. Bu odalar geçmiş nesillerden bizim nesillere vakıf edilmiştir. Biz atalarımızdan gelen gelenekleri yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla da yeni nesillerimize aktarmak ve anlatmak için de her bayramda toplanıp kaynaşmaya çalışıyoruz. Köyümüzde toplamda 8 odamız vardı geriye 2 adet kaldı bunları son nefesimize kadar koruyacağız. Anadolu'nun misafirperver olduğunu göstermek istiyoruz biz buralarda bulgur yerdik mutlu olurduk.

Şaban Eskiköy (Muhtar): Köyümüzde atalarımızdan kalma bazıları günümüzde de yaşatılmaya çalışılan birçok gelenek ve görenek vardır. "Bayram halkası" geleneğimizde bayram namazından sonra köyün en yaşlısı en başa geçerek sıra ile bayramlaşma yapılır. Köyümüzde samimiyetsiz, toplu bayram mesajları olmaz, tüm köylü kucaklaşır, küçükler büyüklerin ellerini öper, dargınlar barışır. Bayramlaşmadan sonra köy odalarında herkesin evden getirdiği doğal köy ürünleri, ortaya karıştırılarak kahvaltımızı yaparız. Bunu nesilden nesile aktarmaya çaba göstereceğiz.

Şükrü Bayraktepe: Biz bu bayram geleneğini dedelerimizden gördük bayramlaşmada "bayram halkası" oluşturulur. "Bayram halkası"nda insanlar birbirleri ile samimi bir şekilde tokalaşarak 'benden sana kötülük gelmez ben seni seviyorum hakkımı helal ediyorum' mesajını verirler. Maalesef şehirlerimizde bu gelenek kalmadı ama biz köylerimizde geleneğimizi göreneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Canımız sağ olduğu sürece de yaşatacağız.

Salih Tekintaş: Her bayram için namazda buluşuruz, köylüler namaz sonrasında köy meydanında bir araya gelir. Köy kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan "Bayram halkası" denilen adet gerçekleştir. Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşma yapar birlik beraberliğimizi pekiştiririz. Bu geleneği nesilden nesile taşırsak çocuklarımız Anadolu insanının nasıl bir misafirperver olduğunu öğrenmiş olur.

Mehmet Er (İmam): Bu bayramlaşma yöntemi her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapıldığı söylenir. Sonunda ise duamızı yaparız.

Abdurrahman Bayraktepe: Dargınlıklarımızı küskünlüklerimizi bitirmek için nesilden nesile bu örf ve adetlerimizi devam ettiriyoruz. Her dini bayramlarımızda bu geleneği çocuklarımıza, gençlerimize de aktarmaya ve hayatın sadece internetten baki olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.