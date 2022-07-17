Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın damadı Metin Can Yılmaz hakkında suç duyurusu

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk için devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etme' suçlarından yargılanan Metin Can Yılmaz, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ceza, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nce de hukuka uygun edildi. 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi ayrıca mayıs ayında Yılmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.





DELİLLER SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ



Mahkemenin dilekçesinde; Yılmaz'ın mahkeme heyetine, soruşturmada görevli hakim-savcılara ve kolluk güçlerine hakaret ve iftirada bulunduğu belirtildi. Yılmaz'ın ayrıca 'Skype' yazışmalarında da kamu görevlileri ile siyasiler hakkında sarf ettiği sözlerle 'hakaret', 'iftira', 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarını işlediğinin tespit edildiği aktarıldı. Dilekçeyle birlikte duruşma zabıtlarına ait SEGBİS çözümleri ile 'Skype' yazışma içerikleri de savcılığa gönderildi. Suç duyurusu sonrası Yılmaz hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.