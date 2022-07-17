İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kilit kavşakta ölümlü trafik kazası olmadı"

İçişleri Bakanı Süleyman Solu, Kurban Bayramı tatilinin son gününde 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve beraberindekilerle trafik denetimine katıldı. Yüksek Hızlı Tren köprüsü altında bulunan kontrol noktasını ziyaret eden Bakan Soylu, emniyet personelinden bilgiler aldı.

Burada açıklama yapan Soylu, "Yaklaşık 43 ilin geçiş noktası burası. Bu yıl bu güzergahta ölümlü trafik kazası olmadı. Geçen bayramlara nazaran trafik yoğunluğunda yüzde 50'lik bir artış söz konusu. Arkadaşlarımız güzergahlarda aldıkları tedbirlerle, denetimlerle, rehberliklerle vatandaşlarımızın da trafik kurallarına da uymaları münasebetiyle burada ölümlü trafik kazasıyla karşılaşmadık. Özellikle sürücülerimize bu son günde yine emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyoruz. Hız limitlerine uymalarını buradan bir kez daha söylemek istiyoruz. Araç sürerken kesinlikle cep telefonuyla meşgul olmamaları, dikkatlerini dağıtmamaları gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle TIR ve kamyon şoförlerine yol kenarlarının hemen yanında araç parkı yapıyorlar bu ölümcül bir hatadır, bu ölümcül hatayı yapmamalarını istirham ediyoruz. Uzun yolculuklar dinlenmeyi gerektiren yolculuklardır. Özellikle sürücüler açısından 2 saatte bir 10 dakikalık dinlenme mühimdir, mecburidir ve önemlidir. Son 10 yılda bayram tatilindeki trafik kazalarındaki ölümlerde günde 15 kişi, şuanda da günde 7 kişi hayatını kaybediyor. Yani yüzde 50'nin altında bir azalma var. Hep beraber, hem vatandaşımızın dikkati, hem arkadaşlarımızın denetlemeleri trafik ekiplerimizin bu konudaki hassasiyetleri çerçevesinde önemli tedbirler alındı. bu tedbirlerin neticesinde önemli bir azalma sağlandı. Bu bizim için nihayi bir hedef değildir, nihayi hedef sıfır rakamıdır. Bu yıl karşı karşıya kaldığımız süreçlerden en önemlisi yay ölümleriydi. Yaya trafiğinde bazen içimizi acıtan sonuçlarla karşı karşıya kalınıyordu. Bu yıl bayram süresince 6 yay ölümü var, 8 motosiklet ölümü var. Şuana kadarda toplam 64 vatandaşımızın öldüğünü belirtebiliyoruz. 210 binin üzerinde görevlimiz bayram boyunda sahalardaydı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından Bakan Soylu, durdurulan araçtaki vatandaşların bayramını kutlayarak, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.