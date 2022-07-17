İşte CHP’li Özkoç’u yalanlayan görüntüler! TBMM’ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu...

Özkoç, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!"

İşte CHP'li Özkoç'u yalanlayan görüntüler! TBMM'ye ilk gelen isim AK Partili Uslu çıktı... | Video

İKİ SENE ÖNCEKİ ÖNERGE



CHP'li Uğur Bayraktutan'ın, 2020 Mart ayında verdiği soru önergesinin yeniymiş gibi tekrar gündeme getirilip, sanki yeni vermiş gibi kamuoyuyla paylaşılıp 15 Temmuz gecesine ilişkin bir algı oluşturulmaya çalışılması dikkat çekti.

İki yıldan daha fazla zaman önce verilen önergeyi yeniymiş gibi tekrar gündeme getirerek kamera kayıtlarına göre saat 23.18 sıralarında Meclis'e ilk gelen milletvekillerinin CHP'li Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse olduğuna yer verilen haberler üzerine, dönemin güvenlikten sorumlu Meclis İdare Amiri Salim Uslu, kendisinin Meclis'e giriş görüntüsünü paylaşarak cevap verdi.

Uslu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aracıyla Meclis'e girdiği görüntüleri paylaşarak şöyle dedi: