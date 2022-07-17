MHP’li Belediye Başkanı darp edilerek hastaneye kaldırıldı

Başkan İsmail Bildik vatandaşlarla ilçe meydanında sohbet ederken iş yerinin önündeki park alanının belediyeye ait olduğunu ve bu konuda belediyeye iş yerinin işgaliye bedelinin ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Ancak iş yeri sahibi ve aynı zamanda muhtar olan iş yeri sahibi 3 oğlu ile birlikte bu karara itiraz etti. Bildik'in yanına gelen iş yeri sahibi M.T. ve oğulları S.T, S.T. ve B.T, belediyeye ait yere işgaliye bedelini ödemeyeceklerini söyleyerek . Daha sonra hakaret ve tehditte bulunan baba ve 3 oğlu, Başkan Bildik'i darp etti.

Yüksek İhtisas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden S.T. ile S.T. gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşanan olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Başkan Bildik, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başkan Bildik'in bir parmağında da kırık olduğu belirtildi. Başkan Bildik olayın ardından emniyete giderek şikayetçi olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına aldı.



İlçede talihsiz bir olay yaşandığını belirten Belediye Başkanı Bildik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün ilçe merkezinde vatandaşlarımızla sohbet esnasında oradan bir kıraathane sahibi arkadaş gelip normalde orası, oradaki park belediyeye ait. Oraya işgaliye bedeli ödemeleri gerekiyor. Kendilerinin işgaliye bedeli ödemeyeceklerini bize söylediler. Biz de 'yasal olan neyse o olacak kusura bakmayın arkadaşlar' dediğimizde abisi olan şahıs bize orada tehditler savurdu ve hakaret etti. Ve o esnada 3 kardeş bir baba dördü hepsi birlikte darp ettiler bizi. Biz de emniyete giderek şikayetimizi verdik. İlçe Hastanesinden Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ettiler. Burada da gerekli işlemler yapıldı. Ufak tefek şeylerimiz var ama şikayetçi olduk. İlçemiz adına üzücü bir şey. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Maalesef talihsiz bir olay yaşandı. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaması dileğimizdir." dedi.





Sağlık durumu konusunda da bilgiler veren Bildik, "Sağlık durumumla ilgili şuan sağ omzumu kaldıramıyorum. Parmağımda çatlak var. Kollarımda, bacaklarımda bir üzülme var. Çok şükür ağır bir durumumuz yok hamd olsun. Ama kötü bir şey atlattık. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız." ifadelerini kullandı.



Olayın üzerine Bildik'i hastanede ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale İl Başkanı Murat Abalı da açıklamasında, "Bugün talihsiz bir olay yaşanmıştır. Sulakyurt belediye başkanımız Sulakyurtlu hemşehrileriyle istişare ederken, sohbet ederken görevi başındayken bir darp olayı ile karşı karşıya, talihsiz bir olayla karşı karşıya kalmıştır." dedi.



Olaydan büyük üzüntü duyduğunu aktaran Abalı, şunları söyledi:



" Sayın belediyeye başkanımız oradaki esnaflarla yapılan işgaliyeler, usulsüz işlemlerle ilgili görevi gereğince gerekli telkin ve uyarıları yaparken böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bu olayın karşı tarafı belediye başkanımıza gelip dükkanın kapatılıp kapatılmayacağı sorusunu soruyor. Belediye başkanımız da böyle bir kapatma işlemi yok ama yasal prosedürlere uyulması gerektiğini belediye kanun çerçevesinde gerekli uyarıları yapıyor. Ama ne yazık ki bu aile kendisine bir saldırıda bulunuyor ve böyle bir darp olayı gerçekleşiyor. Gerekli şikayetler belediye başkanımız tarafından yapılmıştır. Olayın özeti kısacası budur. Belediye başkanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşkilatımızın tüm mensupları da belediye başkanımızın yanında ve arkasındadır."