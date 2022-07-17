SABAH o hainin ifadesine ulaştı! 15 Temmuz destanına ağır küfürler etmişti: Emniyette böyle kıvırdı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.Y. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli Ş.Y. ifadesinde, "Bu Facebook sayfası bana ait. Ancak Facebook sayfam hacklendi. Bu paylaşımı ben yapmadım. Sayfamı ele geçiren kişiler yapmışlar. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Buca'da kahvehane işleten ve aynı zamanda emekli olan 57 yaşındaki Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.