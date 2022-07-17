Sağlık çalışanlarına saldıran zanlı tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı" ifadelerini kullandı. Önceki gün Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastanenin acil servisine gelen hasta yakınları sıra beklemeden acil servis odasına girmek istemişti. İddiaya göre sağlık çalışanlarının uyarıları üzerine tartışma yaşandı. Güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıkarırken, hasta yakınları kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı. Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin kapıya birlikte yaslanarak içeri girmelerine engel olmasına ilişkin görüntüler sonrası sağlık çalışanları hasta yakınlarından şikâyetçi olmuştu.