ABD ve Avrupa’nın iki yüzlülüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün uyuşturucu faaliyetlerine ilişkin çarpıcı rapor yayınladı. Eylemlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek için uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmayı kolay ve kazançlı bir yol olarak gören PKK'nın terör örgütü, uyuşturucu madde ticaretinin her alanında organize bir biçimde faaliyet gösteriyor. İlk önceleri uyuşturucu organizasyonlarından, faaliyetlerine göz yumma ve sözde güvenliklerini sağlama karşılığı komisyon alan terör örgütü, uyuşturucu madde ticaretinin sağladığı kazancın büyüklüğünü anlayınca bizzat bu işin içinde yer almaya başladı.Türkiye'de uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen yakalamalarda terör örgütünün uyuşturucu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya çıktı. Yine terörle mücadele birimleri tarafından terör örgütü hedeflenerek yapılan birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu durum terör örgütünün uyuşturucu madde ticareti ile ne denli iç içe olduklarını açıkça ortaya koydu.PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün teşkilatlanması göz önüne alındığında; yurt dışı teşkilatının, Ortadoğu'dan Batı Avrupa ülkelerine kadar uzandığı görülürken PKK'nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesinin uyuşturucu ticareti olduğuna ilişkin uluslararası kaynaklarda öne çıkan tespitler yer aldı.ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından ''Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası'' çerçevesinde ''Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı'' ilanı yapılıyor. Bu kapsamda; 2009 yılında Murat karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar, 2011 yılında Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Adem Uzun, 2012 yılında Zeyneddin Geleri, Ömer Geleri, Cernit Murat ve Ömer Boztepe bu ofis tarafından ''Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı'' olarak ilan edildi.ABD Hazine Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra Benjamin Freedman ve Matthew Levitt tarafından kaleme alınan yazıda, PKK'nın kısaca tarihinden, farklı isimlerle kirli geçmişinden kurtulma mücadelesinden, İran PJAK'ının PKK kontrolü altında olmasından bahsetti. PKK/Kongra-Gel uyuşturucu trafiği başlığı altında önemli tespitlerde bulunuldu. PKK'nın işlenmemiş morfini İran, Afganistan, Pakistan üçgeninden getirerek Türkiye toprakları üzerindeki laboratuvarlarında eroine dönüştürerek Avrupa'ya satışa sunduğu, PKK'nın Güney Kıbrıs lideri ve 2 örgüt üyesinin tespitiyle birlikte şüpheli bir aracın incelenmesi sonucu 10 kg eroin, uzun namlulu silah ve örgütsel dokümanlar bulunduğu daha sonrasında örgüt liderinin örgütsel dokümanlar, çok sayıda suç unsurları ve 225 bin dolar örgüt parası ile Yunanistan'a kaçtığından bahsedildi. PKK'nın uyuşturucu bağlantısının yeni olmadığı, Interpol raporlarına göre Avrupa uyuşturucu pazarının yüzde 60 ile 70 arasında PKK kontrolünde olduğu, 2005 yılında ise Avrupa pazarına gelen uyuşturucunun yüzde 80'inde PKK kontrolü bulunduğu vurgulandı.ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının yayınladıkları raporlarda, PKK/KCK-PYD/YPG'nin terör eylemlerini finanse etmek amacıyla eroin üretimi ve kaçakçılığı yaptığı belgelerlerinde yer aldı. Yine ABD Dışişleri Bakanlığının raporunda, uyuşturucu ticaretinden terör örgütünün sadece pay almadığı, söz konusu uyuşturucunun Avrupa'ya taşınmasında ve pazarlanmasında da doğrudan rol aldığı vurgulandı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Senatonun Alt Komisyonuna sunulmak üzere hazırlanan dosyanın Avrupa bölümünün alt kısmında, PKK'nın uyuşturucu trafiğinde yer aldığı, hücresel olarak eroin trafiğini desteklediği belirtildi. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) Operasyonel Birim Şefi Micheal Braun, yasa dışı örgüt olan PKK'nın diğer uluslararası suçlar gibi uyuşturucu trafiği suçunun da içinde olduğunu açıkladı.Birleşmiş Milletler, Uyuşturucu Kontrol Programı çerçevesinde, Beyrut'ta toplanan Orta ve Yakın Doğu'da Yasa dışı Uyuşturucu Ticareti ve Bağlantılı Sorunlar Alt Komisyonu'nun nihai raporunda, ''PKK/KCK-PYD/YPG, narkoterör örgütlerine örnek olarak gösterilmiş, anılan örgüt ile diğer sınır aşırı suç grupları arasında uyuşturucu trafiğinde açık bağlantılar olduğu'' belirtildi.NATO, Takviyeli Ekonomik Komite toplantısındaki raporunda; ''Yasa dışı narkotik endüstrisinin PKK/KCK-PYD/YPG'nin en karlı kriminal faaliyeti olduğu, Pakistan'daki uyuşturucunun ham üretiminden, Irak'ta damıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasından uyuşturucunun Avrupa'da vergilendirilmesine kadar, örgütün narkotik ticaretinin her safhasında yer aldığı'' ifade edildi.EUROPOL tarafından yayımlanan Avrupa Terörizm ve Trendleri başlıklı raporda; ''PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarıyla uğraştığını aktardı. Kürt diasporasının yerleştiği birçok Avrupa Birliği ülkesi terör örgütünün organize suç faaliyetleri özellikle uyuşturucu kaçakçılığından ve finansmanına karşı mücadele etmektedir'' ifadeleri yer aldı.Birleşmiş Milletler, Dünya Uyuşturucu raporunda Irak'tan Türkiye'ye gelen uyuşturucu sevkiyatlarını PKK/KCK-PYD/YPG'nin vergilendirdiği bilgisi paylaşıldı. PKK'nın ayrıca Avrupa'daki Kürt eroin kaçakçılarından vergi topladığı ortaya çıktı. NATO istihbarat analistlerine göre PKK'nın sadece eroin kaçakçılığından 50 milyon dolardan 100 milyon dolara kadar gelir elde ettiği bilgisini paylaşırken PKK'nın narkotikten elde ettiği yıllık gelirin 500 milyon Avro ile 2,5 milyar Dolar arasında değiştiği vurgulandı. Ayrıca Der Spiegel Dergisi, bölücü terör örgütünün Almanya'da 8-12 yaş arasındaki çocuklara sokaklarda uyuşturucu sattırarak bu paraları örgüte aktardıkları haberi yer aldı.