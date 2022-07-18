Açılış kurdelesini Kılıçdaroğlu kesmişti Belediye binası 25 gündür kapalı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran'da Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaptığı açılış fiyaskoyla sonuçlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun daha önce yeşil alan sözü vermesine karşın, Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi tarafından ortak kullanılacak yeni belediye hizmet binası olarak betonlaştırdığı Tariş arazisinde hizmet binası inşaatı tamamlandı. Ancak inşaat bitmeden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na kurdele kestirildi. 23 Haziran'da törenle binayı hizmete açmasına karşın hizmet binası hiç hizmete girmedi.Binada inşaat çalışmaları hâlâ devam ederken, son durum binanın yakın zamanda hizmete girmeyeceğini gösteriyor. Göstermelik açılış töreni ise vatandaşların tepkisini çekti. Yeni belediye hizmet binasının içinin boş olduğu ve kapılarının kilitli olduğu görülürken, SABAH olay yerine giderek yaşanan fiyaskoyu görüntüledi.Binanın yapıldığı inşaat alanı ile ilgili de Çerçioğlu sözünü tutmadı. Aydın'ın Kuşadası İlçesinde bulunan Tariş alanının ne amaçla kullanılacağının belirlenmesi için 15-17 Nisan 2016 tarihleri arasında referanduma gidildi. Referandum sonucu arazinin yeşil alan olması yönünde sandıktan sonuç çıktı. Sandıktan çıkan sonuca bağlı kalacağını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sözünü tutmayarak Kuşadası'nın kalbi olan Tariş arazisini betonlaştırdı.