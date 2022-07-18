Haberler Gündem Haberleri Halk TV’den Çeşme yangınıyla ilgili skandal yayın!
Giriş Tarihi: 19.7.2022 02:48 Son Güncelleme: 19.7.2022 02:51

Halk TV’den Çeşme yangınıyla ilgili skandal yayın!

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Halk TV’den Çeşme yangınıyla ilgili skandal yayın!

Halk TV’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Canlı yayında Çeşme Belediye Başkanı’nın ‘Orman bölge, belediye herkes burada’ cümlesine rağmen ‘1.5 saat oldu: Henüz müdahale yok’ altyazısı geçtiler.

İzmir'deki yangın, dün saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyümüştü. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi.

Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler Orman Bölge Müdürlüğü ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

'ORMAN, BELEDİYE HERKES BURADA'

Halk TV ise yeni bir skandala imza atarak yaklaşık 2 saatte söndürülen yangına 1.5 saat müdahale edilmediğini iddia etti. Yangın bölgesinden canlı yayın yapan Belediye Başkanı'nın 'Orman, Belediye herkes burada' cümlesine rağmen altyazıda '1.5 saat oldu, henüz müdahale yok' altyazısı pes dedirtti.

SOYER: OGM DESTEĞİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'OGM VE İZSU'nun da desteğiyle orman yangınının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

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Halk TV’den Çeşme yangınıyla ilgili skandal yayın!
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