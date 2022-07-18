Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Eren Abluka-22 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, Çatak ilçesi kırsalında, teröristlerce önceden yerleştirilen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, komutanlar, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı. Cenazesi tören alanına getirilen şehit Mustafa Bozkurt için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. Duaların ardından şehit Bozkurt'un cenazesi, uçakla memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrağı asıldı.