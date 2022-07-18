Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

5 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise olay yerinde polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.