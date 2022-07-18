Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika: Trabzon'un Of ilçesinde akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez (59), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zanlı Fatih U., gözaltına alındı.
BALIKÇI DAMI TARTIŞMASI
Olay, akşam saatlerinde ilçede bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih U. ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında Balıkçı Damı meselesinden dolayı mahkemelik olmaları nedeniyle tartışma yaşandı.
5 EL ATEŞ ETTİ
Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Fatih U., belinden çıkardığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonra Fatih U. silahı ile birlikte polise olay yerinde polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI
Öte yandan Of Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklama 'da, "18.7.2022 günü saat 19:00 civarında Of İlçe merkezinde , maktul Sefa Dönmez ile aralarında daha önce adli makamlara da intikal eden bir husumetleri bulunan zanlı F.U, olay yerinde karşılaşmış, yaşanan sözlü tartışma sonrası zanlı F.U, tabancayla 5 el ateş ederek maktul Sefa Dönmez'in ağır yaralanmasına sebebiyet vermiş, yaralı Sefa Dönmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Zanlı F.U, olayda kullandığı silahla birlikte olay yerinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur", ifadelerine yer verildi.