AK Parti 2023 için her yerde; Seçimlerin önemi, icraatlar ve muhalefet gerçeği halka anlatılıyor

2023 seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da bu kapsamda 2 ayda 77 ilin tamamını taradı. 2023 seçimlerinin önemini vatandaşa bir bir anlattıklarını belirten Yavuz, İHA-SİHA'lar, köprüler, üniversiteler, havalimanları, nükleer santraller başta olmak üzere 20 yıllık iktidarın icraatlarını gittikleri her yerde tekrar tekrar hatırlattıklarını belirtti. Vatandaşların cumhurbaşkanına ve cumhur ittifakına olan inancını gittiği her yerde gördüğünü aktaran Yavuz, saha izlenimlerini SABAH ile paylaştı ve şunları söyledi:
"MİLLETİMİZİN GÖNLÜNE GİRECEĞİZ"
2 ay içinde 77 ili tarayarak geldim. 77 ilde 4 saatten az program yapmayarak bir çalışma yaptık. Kendi seçim bölgem Sakarya'da da Milletvekillerimiz, İl başkanımız, belediye başkanımız ile bir araya gelerek yaz dönemini nasıl daha verimli geçirebiliriz diyerek çalışmalar gerçekleştirdik. Planlı olarak ilçeleri tarayıp merkeze dönüp merkezi de sokak sokak cadde cadde tarama kararı aldık. Hem teşkilatlarımız hem belediye başkanlarımızın milletvekillerine eşlik etmesiyle bu süreçte iyi bir saha çalışması yapacağız. Kapı kapı dolaşarak milletimizin gönlüne gireceğiz.
"CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN GÜVENİ GÖRDÜM"
Gittiğim illerde esnafla bir araya geldim ve illerin nabzını tuttum.
Gittiğim her yerde vatandaşlar 'ya ne olur cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayın. Şu 2023 seçimleri çok önemli ne olur sizler daha fazla çalışın' dedi. Pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası ortaya çıkan tablolar konusunda cumhurbaşkanımıza olan güveni gördüm. 'Cumhurbaşkanımıza selam söyleyin, bizler ne bekliyorsak cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Ekonomik ortamı da düzeltecek kişi odur' diyorlar. 20 yıllık iktidarımız süresince yaptığımız icraatlar ve muhalefetin yaklaşımı vatandaşların bize olan güvenini gösteriyor. Gittiğimiz her ilde bunlara şahit olduk.
23 MİLYON ÜYE HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ
Cumhurbaşkanımız 2023 seçimlerinin yol haritasını belirlemiş ve biz AK kadrolara 3 önemli görev vermişti. Birincisi 20 yılda yapılanları anlatın, ikincisi alt yapı ile ülkemizi nereye ulaştırmak istediğimizi vatandaşlara anlatın ve üçüncüsü de muhalefetin ülkemize ve insanlarımıza geleceğimize nasıl zarar vereceğini anlatın' demişti. Bizler de bu bilinç içinde 2023 seçimlerinin önemini bilerek çalışmalar yapıyoruz. 2002 yılından önce ülkemizin ne durumda olduğunu biliyor milletimize hatırlatıyor ve iktidarımız boyunca ülkemizin kazanımlarını anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın 23 milyon üye talimatı teşkilat başkanlığı nezdinde yürütülüyor fakat bizler de her gittiğimiz yerde yapılan icraatları anlatıyor bir yandan da cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef kapsamında 23 milyon üye için de çalışmalar yapıyoruz.
"İCRAATLARI UZUN UZUN ANLATIYORUZ"
Açılan köprülerden yapılan yollara, terörle mücadeleden üniversitelere, başörtüsü sorunun çözümünden Ayasofya'nın özgürlüğüne kavuşmasına, savunma sanayinde İHA, SİHA, AKINCI'dan mavi vatana, Karadeniz doğalgazından Adana petrolüne, yerli oto konusunda ve nükleer santral konusunda aldığımız mesafe ile Kanal İstanbul Projesini milletimizle paylaşmalıyız. Yaptığımız ve yapacağımız projelerin ülkemiz için ne demek olduğunu ve daha iyi yaşanabilir bir Türkiye manzarası ortaya çıkartacağını ortaya koymamız lazım. Bunun için hatırlamamız ve anlatmamız gerekiyor bizler de gittiğimiz yerlerde bunları uzun uzun anlatıyoruz.
"GEÇMİŞ DÖNEM GÖREVLİLERİ ARIYORUZ"
Geçmişte sandıklarda görev yapmış arkadaşlarımızı revize ediyor ve güncelliyoruz. Seçim işleri olarak geçmişte görev alan tüm sandık görevlilerimizi tek tek telefonla aradık ve durumlarını gözden geçirdik. Değişen seçim kanunlarını da masaya alarak verdiğimiz görevleri en iyi şekilde anlatmak, yetiştirmek, hazırlamak için olağanüstü bir süreç işletiyoruz. Önümüzdeki günlerde de yoğun eğitim faaliyetlerinin içine gireceğiz.
MUHALEFETİN TAVRINI HALKA ANLATMALIYIZ
Tüm dünyada muhalefet iktidarı devralmayı hazır bir görüntü ortaya çıkartır milleti daha iyi anlayan halka beklentilerini karşılamaya yakın duran bir anlayış içinde bir muhalefet partisi olur. Türkiye'de bu durum farklı. Kısa süre önce Sezgin Tanrıkulu, 'biz iktidar olur olmaz İHA-SİHA'ları sınır dışı edeceğiz Türkiye'de üretimini yasaklayacağız' diyebiliyor. O bahsettiğimiz İHA'lar olmasaydı terörle mücadelemiz bu kadar başarılı olamayacaktı, Karabağ işgalden kurtulamayacaktı. Ukrayna da şarkılar yazıldı bayraktar için tüm dünya bizi konuşuyor olmayacaktı. Her birimizin çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Milletimizin muhalefetin bu yanlarını daha fazla görsün diye sık sık milletimizle buluşup projelerimizi daha fazla anlatmalıyız. İktidar yeni projeler sunarken muhalefet var olan projeleri baltalamaya çalışıyor.