AK Parti 2023 için her yerde; Seçimlerin önemi, icraatlar ve muhalefet gerçeği halka anlatılıyor

MUHALEFETİN TAVRINI HALKA ANLATMALIYIZ

Tüm dünyada muhalefet iktidarı devralmayı hazır bir görüntü ortaya çıkartır milleti daha iyi anlayan halka beklentilerini karşılamaya yakın duran bir anlayış içinde bir muhalefet partisi olur. Türkiye'de bu durum farklı. Kısa süre önce Sezgin Tanrıkulu, 'biz iktidar olur olmaz İHA-SİHA'ları sınır dışı edeceğiz Türkiye'de üretimini yasaklayacağız' diyebiliyor. O bahsettiğimiz İHA'lar olmasaydı terörle mücadelemiz bu kadar başarılı olamayacaktı, Karabağ işgalden kurtulamayacaktı. Ukrayna da şarkılar yazıldı bayraktar için tüm dünya bizi konuşuyor olmayacaktı. Her birimizin çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum. Milletimizin muhalefetin bu yanlarını daha fazla görsün diye sık sık milletimizle buluşup projelerimizi daha fazla anlatmalıyız. İktidar yeni projeler sunarken muhalefet var olan projeleri baltalamaya çalışıyor.