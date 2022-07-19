Alman vatandaşı Gaziantep'te Müslüman oldu: "İçim çok güzel oldu"

"İÇİM ÇOK GÜZEL OLDU."

Çok rahatladığını ifade eden Bettirger, "İçim çok güzel oldu. Çok uzun süreden beri Müslüman olmak istiyordum. Hiç kimse bana söylemedi ben kendim Müslümanlığı seçtim. Çünkü İslam çok güzel bir din. Müslümanlığa geçtiğimde kendimi tutamadım, ağladım." dedi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise Bettirger'in kendi iradesiyle İslam'ı seçtiğini, kendisine İhtida Belgesi verdiklerini ve Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini belirterek, "İslam'ın nurunun, bütün güzelliğinin kalplere ne kadar güzel yansıdığını, İslamiyet'in insana ne kadar değer kattığını bugün bir kez daha görmüş olduk. Kardeşimiz kelimeişehadeti gözyaşları eşliğinde getirdi." ifadeleri kullandı.