Binali Yıldırım: “İnşallah 2023’te de yine zafer bizim olacaktır”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere Muğla'nın Milas ilçesine geldi.

Halka seslenen Binali Yıldırım, yapılan hizmetlerden bahsetti. Yıldırım, "AK Parti Muğla'ya 365 kilometre yol yaptı. Böylece bölünmüş yol miktarını 450 kilometreye yaklaştırdık. 300 kilometre biz Muğla'ya yen bölünmüş yol yapacağız, otoyol yapacağız. İzmir'de de belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama biz, İzmir'e hizmet yaparken, ilçelerine hizmet yaparken, asla ve asla hangi partiden olduğuna bakmadık. Dedik ki 'hizmet millet için insanımız için' onun için parti rozetine bakmadan, siyaset yapmadan, hizmetleri yapa yapa bugünlere geldik. Şunu bilmenizi istiyorum her zaman, şartlar ne olursa olsun bu can bu bedende olduğu müddetçe Cumhurbaşkanımızla beraber 2023'e tüm gücümüzle hazırlanıyoruz. İnşallah 2023'te de yine zafer bizim olacaktır" dedi. Binali Yıldırım konuşmasından sonra AK Parti Milas İlçe Başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı.