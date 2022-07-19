CHP’de bir 15 Temmuz iftirası da Engin Altay’dan; Kendi kendini yalanladı

Son dakika: CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay bugün yaptığı basın toplantısında 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili "TBMM Başkanlığı, Darbe Komisyonu raporundan CHP'nin ek şerhinin çıkarılması üzerine raporun basımının durdurulduğunu" iddia etmişti. TBMM Başkanı Şentop ise dünkü açıklamasında "Rapor TBMM Başkanlığına sunulmamıştır" demişti. CHP'li Altay yaptığı basın toplantısında kendi kendini yalanladı.
İşte detaylar;
ŞENTOP; TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULAN BİR RAPOR YOK
TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün "15 Temmuz Araştırma Komisyonu' olarak bilinen Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin, 'İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komisyonu raporu, TBMM Başkanlığı'na sunulmamıştır" demişti.
ENGİN ALTAY KENDİ KENDİNİ YALANLADI!
Engin Altay yaptığı açıklamada önce böyle bir raporun olduğunu ve CHP'nin bu rapora ek yapmak istediğini ifade etti. Ardından da "Araştırma komisyonu raporu yok" diye açıklamalarda bulundu.
KONTROLLÜ DARBE SÖYLEMİ DE CHP'NİN İŞİ
CHP'nin milletin 15 Temmuz direnişi ve zaferini basite indirgeyerek değersizleştirme çabası 2016 yılından bu yana sürüyor. Bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz hain darbe girişimi için "kontrollü darbe" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.