CHP’de bir 15 Temmuz iftirası da Engin Altay’dan; Kendi kendini yalanladı

ENGİN ALTAY KENDİ KENDİNİ YALANLADI!

Engin Altay yaptığı açıklamada önce böyle bir raporun olduğunu ve CHP'nin bu rapora ek yapmak istediğini ifade etti. Ardından da "Araştırma komisyonu raporu yok" diye açıklamalarda bulundu.

KONTROLLÜ DARBE SÖYLEMİ DE CHP'NİN İŞİ

CHP'nin milletin 15 Temmuz direnişi ve zaferini basite indirgeyerek değersizleştirme çabası 2016 yılından bu yana sürüyor. Bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz hain darbe girişimi için "kontrollü darbe" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.