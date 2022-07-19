Başkan Erdoğan duyurdu: Antalya Havalimanı kendi rekorunu kırdı

Geçen hafta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın 1'inci günü 1034 uçak trafiği ile rekor kırıldığını açıklamıştı. Açıklamada, "Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde bu rekoru tazeledik. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakamına ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu" ifadeleri yer almıştı.

ASIL REKOR AĞUSTOS'TA

Antalya Havalimanı yetkilileri önümüzdeki günlerde yeni rekorlar kırılacağını söyledi. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın tamamından yoğun turist rezervasyonu olduğunu dikkat çekerek, "Bu yıl Almanya, İngiltere Polonya'dan yoğun talep var. Temmuz'un son haftası ve ağustosta yeni rekorlar kırılacak" diyerek müjdeli haberi verdi.