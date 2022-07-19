Dalaman’daki 15 Temmuz skandalına itiraz kabul edildi! O polis memurları adli kontrol altına alındı

Muğla Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli gece çalışan polis memurları mesai bitiminde bindikleri serviste, polis memuru Kadir Özçelik "son zamanlarda havalimanı içerisinde 15 Temmuz ile ilgili anonslar yapılmaya başlandı. Herhalde bize 23 Nisan, 30 Ağustos gibi bayramları unutturmaya çalışıyorlar" dedi. Servisteki polislerden Hasan Dönmez de "daha düne kadar birlikteydiler. Önlerinde el pençe durup ağlıyorlardı. 15 Temmuz'u kendileri yaptılar, kendileri yarattılar. İki çizik atıp bayram yaptılar" dedi. Bu sözler üzerine Alaattin Karslı sinirlendi. Karslı Hasan Dönmez'e "terbiyesiz herif. Sen nasıl konuşuyorsun. Ablamın kocası 15 Temmuz şehidi, çocukları ise 15 Temmuz gazisidir. Bu ülke çok sayıda şehit verdi. Kimisinin kafası koptu, kimisinin üzerinden tank geçti. Şehit oldular, bir sürü yaralımız var. Sen nasıl buna kendileri yarattılar, kendileri yaptılar dersin. 15 Temmuz hakkında nasıl böyle konuşursun" diyerek tepki gösterdi.

DELİL İNCELEMESİNİ İZİN ÇIKMADI, SERBEST KALDI

Polis memuru Alaattin Karslı'nın şikayeti üzerine polis memuru Hasan Dönmez hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Hasan Dönmez'in evinde arama da yapılı. Cumhuriyet Savcısı polis memurlarının evlerinde yapılan arama sonrasında, dijitallerin incelenmesi talimatını verirken, ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hasan Dönmez'in serbest bırakılmasına izin verilirken, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesini de mahkeme reddetti.

BAŞSAVCILIK KARARLARA İTİRAZ ETTİ

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinin verdiği serbest bırakma kararı ile dijital materyallerin incelenmesi kararını reddetmesi üzerine harekete geçti. Savcılık verilen iki kararla ilgili üst mahkemeye itiraz etti.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Yapılan itirazı değerlendiren Ortaca Sulh Ceza Hakimliği verilen ilk kararda herhangi bir değişiklik yapmadan itirazı değerlendirmek üzere dosyanın arama ve elkoyma taleplerine ilişkin kısmını Fethiye Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine, adli kontrollere itirazlara ilişkin kısmını ise Ortaca 3.Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. İtirazları değerlendiren Fethiye Sulh Ceza hakimliği dijital verilerin incelemesi kararına yapılan itirazı reddetti. Ortaca Asliye Ceza Hakimliği ise itirazın kabulüne karar vererek iki şüpheli polisin adli kontrol altına alınmasına karar verdi. 15 Temmuz ile ilgili skandal ifadeler kullanan iki polis memuru Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınmış, haklarında idari soruşturmada başlatılmıştı.