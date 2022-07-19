İBB Başkanı 58 gündür öğrenci akbil muafiyetini imzalamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti ve MHP Grupları tarafından Nisan ayında meclise getirilen "Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınması ve İETT'nin sübvanse edilmesi" teklifi İBB CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri tarafından reddedilmiş, Cumhur İttifakı oylarıyla geçen teklif İBB Başkanı tarafından maliyet bahanesiyle veto edilmişti.

İMAMOĞLU 58 GÜNDÜR KARARI ONAYLAMIYOR

Yapılan maliyet hesaplamaları sonrası İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, alınacak kararla İBB'nin bütçesinden sadece 463 milyon TL çıkacağını, bu kararın İBB'nin 1 yıllık bütçesinin yüzde 1'i, İETT'nin 1 yıllık bütçesinin ise sadece yüzde 6'sına denk geldiğini ettiğini açıklamıştı.

Mayıs ayında teklif tekrar meclise getirilmiş ve İBB AK Parti ve MHP meclis üyelerinin çoğunluğuyla tekrar kabul edilmişti. Aradan 58 gün geçmesine rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meclisten geçen kararı uygulamaya almadı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan KYK müjdesinin ardından KYK kredisi alan öğrenciler artık sadece ödemeleri kararlaştırıldı. Öğrencilere verilen bu müjdenin ardından alınan karar üzerinden siyasi olarak rant elde etmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan geldi.

"İŞ YAPMAK İSTİYORSAN İMAMOĞLUNA TALİMAT VER"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Öğrenci abonmanlarına yapılan yüzde 40 zammın geri alınması ve İETT'nin sübvanse edilmesi" kararının İBB meclisinde kabul edilmesini üzerinden 58 gün geçmesine rağmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meclis kararını 58 gündür uygulamadığını ifade eden bir paylaşım yaparak "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın KYK müjdesini, kendisine mal etmeye çalışan CHP Genel Başkanı, öğrenciler için gerçekten laf değil iş yapmak istiyorsa İBB Başkanı 58 gündür öğrencilerin İBB Meclisi tarafından verilen indirim haklarını yerine getirmiyor, bunun talimatını versin" dedi.