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Giriş Tarihi: 19.7.2022 14:33 Son Güncelleme: 19.7.2022 14:39

MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor." dedi.

MSB, "Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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