MSB duyurdu: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor." dedi.
MSB, "Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.
Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2022
Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/yQ5ysK6b8I