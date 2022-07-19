MSB duyurdu: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor." dedi.

MSB, "Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.