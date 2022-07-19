SON DAKİKA: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon

Soruşturma Bürosu tarafından iki ayrı FETÖ operasyonu yapıldı. Örgütün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada mahrem imamlarla operasyonel hatlar aracılığıyla irtibat sağlayan, haklarında beyan bulunan ve ardışık arama ille Bylock tespit edilen 13'ü görevde 1'i emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

CEZASI KESİNLEŞENLERİ YURTDIŞINA KAÇIRIYORLAR

Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri tarafından FETÖ'nün firarilerin üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışması ve gaybubet evlerinde saklanan örgüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında örgüt mensuplarının yurtdışına kaçmalarını sağladıkları tespit edildi. Ankara'da saklanan FETÖ'cülerin evlerine yapılan operasyonda haklarında arama kararı bulunan aralarında 1 ihraç TRT çalışanı, 1 ihraç üsteğmen, 1 ihraç komiser, 2 ihraç polis memuru ile 1 ihraç astsubayın bulunduğu 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ünün cezalarının kesinleştiği, 4'ünün emniyet ve askeri mahrem yapılanmada yönetici olduğuna dair beyanlar bulunduğu, 2'sinin ise mahrem yapılanmalarda yer aldıkları, 7'sinin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına dair beyanlar ve deliller bulunduğu için mahkemelerce arandıkları belirlendi.

ÇALDIKLARI SORULARLA KOMİSER YARDIMCISI OLANLARA GÖZALTI

Örgüt üyelerinin 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularına erişerek dağıtmasına ilişkin soruşturmada ise sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekiplerince devam ettiği öğrenildi.