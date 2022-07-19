Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Tahran’da önemli mesaj: Bu krizi biz çıkarmadık, külfeti bize yüklenmemeli

Dünyanın gözlerinin çevrildiği Tahran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği üçlü zirve başladı.
TAHRAN'DAN KRİTİK MESAJLAR
Başkan Erdoğan, ikili görüştüğü Putin ve Reisi ile bu kez üçlü zirvede bir araya geldi. Zirve öncesi ise hem her iki lidere hem de dünyaya çok önemli mesajlar veren Erdoğan, Suriyeli mülteciler noktasında tüm külfetin Türkiye'ye bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.
"SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI SÜRECİ BALTALIYOR"
Erdoğan açıklamalarında "Rejim nezdinde gereken telkinlerde bulunacağınıza inanıyorum. İdlib'de biraz da olsa sükunet varsa bu Astana sürecinin sonucudur. İdlib'deki ateşkesin ihlal edilmemesi bu bakımdan önemlidir. Özellikle sivil yerlerini hedef alan saldırılar süreci baltalıyor. Sizlerin İdlib'deki terör odaklarından kaynaklanan endişelerinizi anlıyoruz. Şehitler verme pahasına kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye 3.7 milyon Suriyeli kardeşimizi geçici olarak misafir etmektedir." ifadelerini kullandı.
SURİYE'NİN KUZEYİNE DİKKAT ÇEKTİ
"Suriyelilerin topraklarına huzurla, güvenle onurlu dönüşü temin edilmelidir. Terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den 500 binden fazla Suriyeli döndü. Siyasi çözümde ilerleme kaydedilmesi dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacakları geri dönüşler için önemlidir." diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: Heyetlerimizin bu konuda istişarelerini artırması yönündeyim. Bu krizi biz çıkarmadık, külfetinin de bize yüklenmesi doğru değildir.
Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları da hatırlattı. Erdoğan "Suriye'nin kuzey batısındaki durum özellikle dikkat çekiyor. 4 milyon Suriyeli uluslararası yardımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Türkiye her türlü desteği vermiştir. Astana ortaklarımızdan da aynı anlayışı bekliyorum. BM'nin yardımların devam etmesi Suriye'deki krizi önleyecek yegane yöntemdir. Değerli dostum Putin'in müteakip zirvemize ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde konuştu.