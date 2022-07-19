Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Tahran’da önemli mesaj: Bu krizi biz çıkarmadık, külfeti bize yüklenmemeli

SURİYE'NİN KUZEYİNE DİKKAT ÇEKTİ

"Suriyelilerin topraklarına huzurla, güvenle onurlu dönüşü temin edilmelidir. Terörden temizlediğimiz bölgelere Türkiye'den 500 binden fazla Suriyeli döndü. Siyasi çözümde ilerleme kaydedilmesi dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacakları geri dönüşler için önemlidir." diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi: Heyetlerimizin bu konuda istişarelerini artırması yönündeyim. Bu krizi biz çıkarmadık, külfetinin de bize yüklenmesi doğru değildir.

Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde yaşananları da hatırlattı. Erdoğan "Suriye'nin kuzey batısındaki durum özellikle dikkat çekiyor. 4 milyon Suriyeli uluslararası yardımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Türkiye her türlü desteği vermiştir. Astana ortaklarımızdan da aynı anlayışı bekliyorum. BM'nin yardımların devam etmesi Suriye'deki krizi önleyecek yegane yöntemdir. Değerli dostum Putin'in müteakip zirvemize ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde konuştu.