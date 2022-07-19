Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya’ya son uyarı!





KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Türkiye gerçekten çağını farklı bir şekilde yaşamaya başladı. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 14 Temmuz'da 14 bin 200 araç kullandı. Nereden nereye... Bir süre sonra bu köprümüz de Osmangazi Köprüsü gibi geçiş garantisinin üzerine çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü günlük ortalama 60 bin araç geçişi ile kamu-özel işbirliğinin en güzel örneklerindendir.

ARAÇ SAYISI 3 KAT ARTTI

Yatırım düşmanları ile ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. Araç sayısı 8.5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır. Hani ekonomik sıkıntıdan bahsediyorduk. Rakam ortada. Şu an otomobil satış yerlerinde birinci el araç bile bulmakta sıkıntı çekiyorlar. İkinci elle işi idare etmeye çalışıyorlar. Buna rağmen 112 milyar dolarlık altyapı sayesinde trafik kazası oranları yüzde 82 azalmıştır.