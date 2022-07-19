SON DAKİKA: Bodrum’da 3 gündür sular kesik, mahalleli isyanda! CHP’li belediyeden umut kesilince iş muhtara düştü...

Evlerinden getirdikleri su kapları ile tankerin önünde sıra bekleyen mahalle halkında bir kadın, 3-4 gündür suların akmadığını ve zor durumda olduklarını belirterek, tepki gösterdi. Bir başka mahalle sakini kadın ise bu sıcakta susuzlukla mücadele ettiklerini belirterek, şikayetini dile getirdi.