Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-22 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yaplan son dakika açıklama ile; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde "Eren Abluka–22 (Van-Kato-Karataş Çukurları) Şehit J.KD.YZB. Mahmut Top Operasyonu" operasyonu başlatıldığı duyuruldu.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel 45 operasyonel tim görev aldığı belirtildi.

YURT İÇİNDE TERÖR TAMAMEN ORTADAN KALDIRILACAK

Açıklamada; "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve KararlI bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.