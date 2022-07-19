SON DAKİKA: Mersin Özgecan Aslan Meydanı’ndaki asırlık ağacın zehirlenmesi ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı! Ağacı bakın kim zehirlemiş?

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan kauçuk ağacına matkapla 9 delik açılıp içine asit benzeri bir sıvı enjekte edildi. Hızla kuruyan sembolik ağacı kurtarmak için çalışmalar başladı. Üzücü olay ile ilgili çarpıcı bilgiler de gelmeye başladı. Edinilen bilgiye göre; ağaca zehir enjekte edenlerin kullandığı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda aracın sürücüsü belediye çalışanı Yusuf S. yakalandı. S.'nin yanında Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır'ın da olduğu tespit edildi. Talimatı da CHP'li belediyeden bir ismin verdiği belirlendi.