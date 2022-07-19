Tunceli Valiliği, festival kapsamında düzenlenmesi planlanan bazı etkinliklere izin vermedi

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde düzenlenecek olan festivalin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda "Grup İsyan Ateşi" ve "Grup Yorum" isimli müzik gruplarının il sınırları içerisinde toplu veya bireysel olarak düzenleyeceği konser, müzik dinletisi vb. adı altında gerçekleştireceği her türlü etkinliğe 2911 sayılı Toplantı Gösterisi Yürüyüş Kanununun 17. Maddesi ve 5442 sayıl İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi kapsamında müsaade edilmemesine karar verilmiştir. Ayrıca festival programı dahlinde ilimiz Moğultay Mahallesi Sanat Sokaktan Kışla Meydanı istikametine doğru yapılmak istenilen yürüyüş güzergahı 2022 yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergahı Planı içerisinde yer almadığından uygun görülmemiştir. İl merkezimiz ve ilçelerimizde 4 gün boyunca sürecek olan festival programlarının geri kalan kısımlarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için festival süresince gereken tüm tedbirler valiliğimizce alınmıştır" denildi.