AK Parti’li Yılmaz: “Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir sistemle ağaca eziyet ve işkence edilmiş”

Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurutulmasına bir tepki de AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'dan geldi. Ağacın bulunduğu yere gelerek, incelemelerde bulunan Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, böyle vahim bir olayla bir araya geldikleri için üzüntü duyduğunu söyledi. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir sistemle ağaca eziyet ve işkence edildiğini belirten Yılmaz, "Bu ağaç bu şekilde kurutulmak istenmiş. Bu ağaç kurumaya başladıktan sonra Mersin Valiliği'mizin dikkatini çekiyor. Tabi bununla ilgili talimat veriyor ve Orman Bölge Müdürlüğümüz ekipleri çalışma yapıyor. Ağacın kök kısmına yakın 10-12 santimetre derinliğinde matkapla delikler açıldığı ve bu deliklerden kimyasal maddeler verildiği tespit edildi. Bunu yaparak ağaç dikkat çekmeden kurutulsun algısı oluşturmaya çalışmışlar. Burada eskiden palmiye ağaçları vardı. O palmiye ağaçları söküldüğünde belediye çok büyük tepki almıştı. Aynı tepkiyle karşılaşmamak adına böyle şeytanın bile aklına gelmeyecek, halkın ve yetkililerin uyanmayacağını düşündükleri bir yönteme başvuruyorlar. Bu ağaca işkence ve eziyet ederek kurutmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Olayın korkunç bir durum olduğunu vurgulayan Milletvekili Yılmaz, bunu yapan zihniyetin Gezi olaylarında 10-12 ağacın taşınması karşısında memleketin istiklalini ve istikbalini tehlikeye attığını kaydetti. "Şimdi orada söz konusu ağaç ise burada ne?" sorusunu yönelten Yılmaz, "Bu da bir ağaç. Gezi olaylarında zaten ağacın söz konusu olmadığı, bilinçli çevrelerce bilinen bir şey. Bugün o çevreciler, sanatçılar, Millet İttifakından hiç kimse burada yoklar. Ne sosyal medyalarında bir tepki var nede buraya gelerek fiili olarak verdikleri bir tepki var. Ancak siyasi algı dediğinizde CHP'den iyisi yok. Siyasi algı peşindeler. Siyasi algılarla bunu yürüteceklerini zannediyorlar. Böyle bir şey yok. Bunu kamuoyunun, aziz milletimizin takdirine sunuyoruz. Biz gerçekten ağaca kıymet ve değer veren bir toplumuz. Bunun yapılması yazıktır, günahtır. Burada başka bir proje olduğunu düşünüyorum. Bunu kamufle etmek için işte konser alanı olduğundan görüntüyü kirlettiği için bunun kaldırılmak istendiği gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. İlerleyen zamanlarda bunun da ortaya çıkacağını düşünüyorum. Sorumlularını şiddetle kınıyorum" dedi.