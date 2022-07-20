AnadoluJet’ten Avrupa’dan Türkiye’ye gelecek yolcularına uyarı

3 SAAT ÖNCE HAVALİMANINA GİDİN

Şirketten yapılan açıklamada Avrupa havalimanlarındaki sorun nedeniyle yolcuların uzun beklemelerden etkilenilmemesi için uçuşlarından 3 saat önce havalimanlarında gidilmesi yönünde çağrı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Avrupa havalimanlarında personel sıkıntısından kaynaklanan olağanüstü yoğunluklar yaşanmaktadır. Uzun süren beklemelerden etkilenmemek için uçuşunuzdan 3 saat önce havalimanında hazır bulunarak check-in, pasaport ve güvenlik noktalarındaki işlemlerinizi zaman kaybetmeden tamamlamanızı rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

THY UÇUŞLARI DA ETKİLENİYOR

Avrupa genelinde yaşanan kaos Türk Hava Yolları'nın Avrupa uçuşlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen TK-1344 sefer sayılı Edinburg-İstanbul seferinde , yolcu alımı tamamlamasına rağmen personel eksikliği nedeniyle bagaj yükleme işlemi geç başladı. Bu nedenle slotunu kaçıran THY seferi için yeni slot verilmek zorunda kalındı. Yolcular 2.5 saat uçak içerisinde beklerken uçak gecikmeli olarak havalanabildi