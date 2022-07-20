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Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:08 Son Güncelleme: 20.7.2022 14:13

Başkan Erdoğan ile Putin'in samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı

Başkan Erdoğan ile Putin’in samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Astana Üçlü Zirvesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, basın toplantısının ardından üç lider ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Tahran'da gerçekleştirilen Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada Suriye ve terörle mücadele konularında mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'la Putin'in ayaküstü samimi sohbeti | Video

Erdoğan, "Biri ile mücadele için diğerinin taşeron olarak kullanılması gibi mülahazaları kabul etmiyoruz. Terör örgütleri ile mücadelemiz, nerede ve kimler tarafından desteklendiğine bakılmaksızın her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.

Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. PKK, YPG, PYD terörü hepimizin ortak meselesidir. Suriye'nin huzuru ile birlikte toprak bütünlüğü karşısında en önemli tehdit terör belasıdır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadele kesintisiz bir şekilde sürdürülmelidir.

PKK, PYD ve YPG, Fırat'ın batısında ve doğusunda terör eylemlerine devam ediyor. Bölgemizin geleceğinde, bölücü teröre ve uzantılara yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÜÇ LİDERDEN AYAKÜSTÜ SOHBET

Görüşmelerin ve basın toplantısının ardından üç lider, ayaküstü sohbet gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın Putin'in omzuna elini koyarak gerçekleştirdiği ayaküstü sohbet kameralara yansıdı

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Başkan Erdoğan ile Putin'in samimi sohbeti kameralara böyle yansıdı
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