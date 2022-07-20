Başkan Erdoğan’ın KYK kredi düzenlemesi müjdesi sonrası sevinç: Üstümüzden büyük yük kalktı

'BİZE ENFLASYONA EZDİRMEDİ'



Berhat Okta (Ankara): Üniversite öğrencilerinin en büyük dertlerinden biri olan öğrenim kredisinde böyle bir kolaylık sağlanması müthiş. Rahat bir nefes aldık. Devletimiz bir kez daha her daim halkının ve öğrencilerinin yanında olduğunu gösterdi.

Ali Cıcık (Ankara): Sevgili Cumhurbaşkanımıza, özellikle ekonomik açıdan zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu süreçte gençleri düşünerek böyle bir adım attığı için teşekkür ediyorum. Bu, sosyal devlet anlayışının bir gereği ve Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemin bir göstergesidir.

Veysel Kızanlıklı (Edirne): Türkiye'nin istediğimiz şehrinde ücretsiz olarak konaklamak için biz gençlere KYK yurtlarının kapısını açarak yaz tatil imkânı sundu, şimdi de bizler mezun olduktan sonra ödemekte zorlandığımız öğrenim kredisinin faizlerini ve enflasyon zammını kaldırdı. Üzerimizden bu yükü kaldıran, her zaman gençlerin yanında olan ve desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Berfin Yedeler (Edirne): Birileri sürekli algı peşinde koşarken, Cumhurbaşkanımız ise icraat yapıyor, gençler için çaba gösteriyor. Bu atılan adım bizim için çok değerliydi.