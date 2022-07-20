Başkan Erdoğan’ın KYK kredi düzenlemesi müjdesi sonrası sevinç: Üstümüzden büyük yük kalktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü kabine toplantısının ardından verdiği müjde ile yaklaşık 5 milyon genç büyük sevinç yaşadı. "Gençlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan'ın Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) alınan öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı alınmayacağı ve sadece alınan kredi tutarının ödeneceği' yönündeki açıklamasını öğrenci ve mezun öğrenciler memnuniyetle karşıladı. Öğrenciler, "Cumhurbaşkanımız gençlerin hep yanında oldu, teşekkür ediyoruz" dedi. İşte gençlerin söyledikleri:
'BİZE ENFLASYONA EZDİRMEDİ'
Berhat Okta (Ankara): Üniversite öğrencilerinin en büyük dertlerinden biri olan öğrenim kredisinde böyle bir kolaylık sağlanması müthiş. Rahat bir nefes aldık. Devletimiz bir kez daha her daim halkının ve öğrencilerinin yanında olduğunu gösterdi.
Ali Cıcık (Ankara): Sevgili Cumhurbaşkanımıza, özellikle ekonomik açıdan zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu süreçte gençleri düşünerek böyle bir adım attığı için teşekkür ediyorum. Bu, sosyal devlet anlayışının bir gereği ve Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemin bir göstergesidir.
Veysel Kızanlıklı (Edirne): Türkiye'nin istediğimiz şehrinde ücretsiz olarak konaklamak için biz gençlere KYK yurtlarının kapısını açarak yaz tatil imkânı sundu, şimdi de bizler mezun olduktan sonra ödemekte zorlandığımız öğrenim kredisinin faizlerini ve enflasyon zammını kaldırdı. Üzerimizden bu yükü kaldıran, her zaman gençlerin yanında olan ve desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
Berfin Yedeler (Edirne): Birileri sürekli algı peşinde koşarken, Cumhurbaşkanımız ise icraat yapıyor, gençler için çaba gösteriyor. Bu atılan adım bizim için çok değerliydi.
İrem Beyza Hatip: Krediyi, ihtiyacım olduğu ve o zamanlar ödenebilecek bir miktar olarak göründüğü için almıştım. Ama faiz nedeniyle borç katlandı. Bu düzenlemeden dolayı bütün öğrenciler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim.
Ahmet Zeki Önel (Osmaniye): Dünyada yaşanan küresel enflasyona gençleri ezdirmeyen, eğitim esnası ve sonrasındaki kariyer süreçlerini rahatlatacak bu karar için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
Muharrem Güvercin (Karabük): Faiz yok, enflasyon farkı yok. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan var. Kılıçdaroğlu yalanlarını söyleyedursun, Cumhurbaşkanımız yine bizler için gerekeni yapmıştır.
Abdullah Akgöl (Çorum): Yurtlarda internet kotalarımızı artırdı, 18-25 yaş için ücretsiz konaklama hakkı tanıdı. Kredi geri ödemelerinin faizini sildi ve sadece anaparanın alacağını açıkladı. Daha ne olsun!
Begüm Uğur (Niğde): Türkiye genelinde KYK yurtlarında ücretsiz konaklama, gençlerin hem bu isteklerine olanak sağlamış hem de yeni iletişimler kurmak açısından çok etkili olmuştur. Ayrıca kredi faizlerinin kalkması hem biz gençler hem de ailemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız açıkladığı bu karar ile bizlere olan sevgisini açıkça belirtmiştir.
'BORÇ 53'TEN 14 BİNE DÜŞTÜ'
Semanur Kandur (Sivas): Ödemem gereken para, aldığım kredinin 2 katına denk geliyordu. Ödemek için ya kredi çekecektim ya da başka borca girecektim. Şimdi sadece anaparayı ödeyeceğiz. Kesinlikle olması gereken buydu. Stres üzerimizden kalktı. Çok da mutlu oldum.
Halil Ay (Diyarbakır): Ödemelerde sıkıntı yaşıyordum.
Tülay Buhara Polat: Başkanımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da verdiği bütün sözleri tuttu. Cumhurbaşkanımızın bize sağladığı bu olumlu kararla rahat bir nefes alacağız.
Mahmut Pişginleblebici (Kayseri): Kullandığım kredinin anaparası kadar da faizi vardı ve halen de ödemeye devam ediyordum. Şu an ödeyeceğim para kalmadı. Bana ilaç gibi geldi.
Gazi Taş (Antalya): KYK borcum 53 bin liradan 14 bin liraya düştü. Sadece ben değil, yüz binlerce arkadaşım rahatladı.
Tolga Durum (Erzurum): Cumhurbaşkanımız, bu zor günlerde bir fedakârlık yaparak yüz binlerce sorun yaşayan gencin bu derdine derman oldu. Allah razı olsun. Bu büyük bir fedakârlıktır.
Selvi Savcılı (Gaziantep): Alınan karar çok mutlu etti. Okuldan mezun olduktan sonra hemen iş bulamadığım için ödeme sorunu yaşamıştım. Bu durum benim gibi pek çok arkadaşı rahatlatacak.
Emrullah Aslan (Şanlıurfa): Sadece anaparayı ödeyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza, bizi faizden kurtardığı için teşekkür ederiz.
Yaren Nisa Karduz (Burdur): Bu zorlu süreçte ülkesinin gençlerine değer verip el üstünde tutan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizden ümidi olan devletimizin yüzünü kara çıkarmayacağız.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
Enes Yeşilyurt (Trabzon): Öğrenim kredisi borcunun faizi bizim için büyük sorundu. Gençliğin ve öğrencilerin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız faiz sorununu ortadan kaldırarak yine bizim yanımızda oldu. Çok mutlu oldum.
'GENÇLERE VERİLEN ÖNEMİ GÖRDÜK'
Sevdenur Kılıç (Kocaeli): 4 yıldır KYK kredisi alıyorum. Bizi biraz olsun rahatlatıyordu. Ancak, mezuniyet sonrası henüz iş bulmamışken veya yeni bir işe girmişken, faiziyle geri alınmak istenmesi öğrencileri zora sokuyordu. Sadece anaparanın alınacak olması bizi çok sevindirdi. Gençlere verilen önemi gördük.
Tolga ÖZLÜ - Ali ALTUNTAŞ - Özgür ÖZDEMİR - Erdoğan ÖZTÜRK - Abbas ÇAKAR - Furkan NEHRİ - Mehmet BONCUK - Mehmet YILDIRIM / SABAH